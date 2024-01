Mangala, oltre Kone altra sfida mercato tra Juve e Napoli: le ultime

Juventus-Mangala, le novità

Nei giorni scorsi, come riportato da Sky Sport De, c'è stato un contatto diretto tra il giocatore e il club. I bianconeri sono interessati ad un prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Sul calciatore belga c'è anche il Napoli, così come su Koné, che ha presentato un'offerta nei giorni scorsi. Mentre la proposta del Galatasaray è stata rispedita al mittente. Mangala darebbe alla squadra una soluzione in più per il reparto, viste le assenze di Fagioli e Pogba di inizio stagione, che hanno portato Allegri a fare di necessità virtù. Il suo dinamismo e la sua forza fisica potrebbero permettere all'allenatore di variare il 3-5-2 e di schierare in alcune circostanze una formazione più offensiva, che possa gestire anche un eventuale tridente con Yildiz-Vlahovic-Chiesa. Il calciomercato è ancora lungo, ma la Juve è presente.