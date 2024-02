Yildiz, i tifosi Juve tremano: “È la priorità mercato di due top club”

Yildiz, Arsenal e Liverpool osservano

Come riporta il sito turco Aksam, due squadre di Premier League sarebbero intenzionate a chiedere informazioni per Yildiz, ritenuto una priorità di mercato. E parliamo del Liverpool e dell'Arsenal, due club con un modulo molto propositivo che valorizzerebbe il talento della giovane stella. Sarebbero pronte a sborsare 40 milioni di euro per convincere la Juventus. Una cifra alta per un ragazzo che ha da poco preso confidenza con la Serie A, ma la stessa potrebbe lievitare negli anni. Agli occhi dei tifosi il 2005 è considerato come il nuovo Del Piero ed è un paragone che piace anche all'attaccante, visto che lo ha eletto come suo idolo e ne copia anche l'esultanza con la linguaccia. Un patrimonio del calcio. Intanto iniziano a bussare alla porta dei bianconeri, poi toccherà a Giuntoli e la dirigenza capire cosa fare.