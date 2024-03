"Più donne nel calcio", l'iniziativa della Juve per l'empowerment femminile

TORINO - Oggi è l'8 marzo, non un giorno qualunque, ma quello in cui si celebra l'importanza della donna. La Juventus, per rimarcare la centralità della figura femminile nel mondo del calcio, ma non solo, ha annunciato sul proprio sito una nuova iniziativa in collaborazione con INDIVISA, una community di calcio femminile che incoraggia un maggiore coinvolgimento delle donne in questo sport e s?da qualsiasi barriera esistente che ad oggi tende a limitarlo, per lanciare un messaggio chiaro: vogliamo più donne nel calcio. Nello specifico è stata lanciata un’edizione limitata della Tote Bag “More Women in Football” nella versione black. Testimonial d'eccezione Martina Rosucci, centrocampista della Juve Femminile e della Nazionale, e Adrien Rabiot, pilastro della formazione di Massimiliano Allegri.