Juve, per vincere servono i gol: porte scorrevoli in attacco, chi va e chi entra

Nell’ipotesi futuribile del tridente o di un attacco a due punte, della conferma di Massimiliano Allegri (che potrebbe piazzare un terzetto alle spalle di Vlahovic) o dell’arrivo di un nuovo allenatore, le manovre di mercato della Juventus sono in pieno svolgimento. C’è da ridisegnare in termini di qualità e di quantità ogni reparto, a cominciare dall’attacco che dovrà trovare una migliore efficacia performante. La base, ovviamente, c’è già e da quella c’è l’intenzione di ripartire: Dusan Vlahovic , Federico Chiesa e Kenan Yildiz non sono assolutamente in discussione, tanto è vero che presto si tireranno le fila per i rispettivi rinnovi contrattuali che, lo ricordiamo, hanno tutti problematiche e prospettive tanto differenti, quanto risolvibili.

Mercato Juve, Milik e Kean in uscita

In uscita, invece, ci sono Arkadiusz Milik (che non per caso ha appena cambiato agente) e Moise Kean che già aveva preparato la propria exit strategy in gennaio salvo poi vedersi sbarrare la strada verso l’Atletico Madrid dalle problematiche sanitarie. Quel che più intriga, però, è ovviamente rappresentato dai nuovi arrivi che dovranno innervare sia in misura qualitativa sia in quella quantitativa con un occhio, più che mai, alla sostenibilità dei conti.

Non a caso il primo rinforzo del reparto offensivo dovrebbe essere rappresentato da Felipe Anderson, 30 anni, esterno brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio. Il lavoro di convincimento con la sorella manager va avanti da tempo e dopo un momento di stallo, le indiscrezioni raccontano di una ripresa da parte dei bianconeri che vogliono evitare un inserimento di Lotito. In soldoni, non ci sono sostanziali novità rispetto alle trattative portate avanti nei mesi scorsi, e di cui vi abbiano riferito, circa un accordo di 4 milioni a stagione, superiore al rilancio finora tentato dalla Lazio. Insomma: c’è ottimismo ma non siamo “alle firme”.