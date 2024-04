Giuntoli-Juve, la vera sfida mercato: chi è in discussione e chi può arrivare

Gli altri obiettivi in attacco

Curioso come il nome dell’olandese (considerato dai bianconeri più un giocatore di raccordo che una prima punta vera e propria) possa innescare un doppio incrocio con il Milan, lui pure interessato a Zirkzee, ma anche a un attaccante che Cristiano Giuntoli segue da tempi non sospetti: Victor Boniface. Il dt bianconero valuta l’attaccante del Bayer Leverkusen (in gol nell'andata dei quarti di Europa League) come qualcosa di molto vicino a un clone di Victor Osimhen, e non solo per la comune nazionalità nigeriana. Solo che in queste operazioni la tempistica conta molto, se non tutto: quando i tedeschi lo hanno preso dai belgi dell’Union Saint-Gilloise lo hanno pagato una ventina di milioni, valutazione almeno raddoppiata dopo i 10 gol in Bundesliga. Più (o molto) sfumate, invece, le opzioni come Retegui o il ritorno di Morata.