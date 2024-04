La Juve di Giuntoli e i nuovi esempi europei: dai sogni Real...alle realtà

Dunque i tifosi bianconeri preoccupati dall’idea dei prossimi mercati con la cinghia tirata devono tener conto che l’Europa offre comunque esempi virtuosi anche a fronte di spese in linea con un sostanziale equilibrio tra costi per i giocatori venduti e comprati. Il discorso diventa ancora più trasversale a livello europeo se si analizza per esempio la situazione dell’ Atletico Madrid che nelle ultime stagioni ha saputo difendersi in Europa e vincere la Liga nella stagione 2020/21. Anche qui si parla di un club che nelle ultime cinque campagne trasferimenti offre un saldo positivo di addirittura 44 milioni a fronte di un fatturato più contenuto, circa 360 milioni .

Dunque il lavoro che attende la Juventus e in particolar modo l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è sicuramente ambizioso ma conciliabile con la possibilità di risultare comunque competitivi. Molto, come sempre, dipenderà dalle operazioni di mercato che si riusciranno a portare a termine e l’abilità dell’allenatore di far rendere al meglio il materiale che gli sarà messo a disposizione. Il Napoli, del resto, ha saputo vincere lo scudetto con i conti più che a posto. Giuntoli è atteso da un lavoro non indifferente anche perché questa squadra risulta male assortita come dimostra un dato inequivocabile: i 45 gol realizzati in 32 partite. Una cifra così bassa non capitava da 24 anni. Ma sul perché di questo male del gol la risposta è in questo approfondimento tattico esauriente. Le cause alla radice del problema saranno tenute in debita considerazione dall’uomo del mercato per fare la Juve più bella. Pardon, più forte.

