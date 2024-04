Ronaldo, 10 milioni di motivi: la sentenza condanna la Juve a pagare

La Juventus dovrà pagare 9,8 milioni lordi di stipendi arretrati a Cristiano Ronaldo , oltre agli interessi. La corte, in ogni caso, ha riconosciuto un concorso di colpa tra le parti coinvolte. La decisione è arrivata dai tre arbitri Gianroberto Villa , Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa . Il riferimento è alla vicenda riguardante le mensilità differite dal club bianconero nel contesto riguardante le "manovre stipendi" che non sono state versate nelle casse del fuoriclasse portoghese. L'attuale attaccante dell' Al Nassr si è appoggiato ai suoi legali ottenendo una vittoria che peserà anche in termini di bilancio per la Juve. Nei giorni passati i bianconeri erano fiduciosi in merito alla decisione del Collegio Arbitrale, che ha dunque sovvertito quanto messo in preventivo.

Ronaldo-Juve, la sentenza ufficiale

"Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, respinta o assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione, anche istruttoria delle parti, 1) in accoglimento della domanda formulata “in estremo subordine” da Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, accerta la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, considerato il concorso di colpa attribuibile all’attore, condanna Juventus F.C. S.p.A. a pagare a Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro la somma di Euro 9.774.166,66, con la rivalutazione dal dì del dovuto e gli interessi legali dalla richiesta al saldo sulla somma annualmente rivalutata; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di difesa, oltre alle spese del Collegio Arbitrale come già liquidate nelle ordinanze emesse durante il procedimento, e poste a carico solidale stesse in ragione, nei soli rapporti 72 interni, della quota del 50% ciascuna. Così deciso a maggioranza, con il dissenso dell’arbitro prof. avv. Roberto Sacchi, in conferenza personale degli arbitri in Milano, nelle date del 15 febbraio 2024, 22 febbraio 2024, 7 marzo 2024 e 10 aprile 2024".