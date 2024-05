Chiesa, cosa chiede per restare alla Juve: a Giuntoli una richiesta chiara

TORINO - Chi può rinunciare a un Federico Chiesa a tratti scintillante come quello visto all’Olimpico domenica sera? La risposta ovvia è nessuno, ma soprattutto è un lusso che non può permettersi la Juve, così bisognosa di talento e di qualità per spezzare la monotonia che ormai da mesi la avvolge soffocandone i risultati ancor prima che il gioco. Chiesa è così, prendere o lasciare. E il bianconeri sono ben contenti di prendersi quanto di buono il figlio d’arte può dare e sta dando: dopo il grave infortunio - rimediato proprio all’Olimpico a gennaio 2022 - non ha trovato continuità di rendimento, eppure resta un’arma che ha pochi eguali in Serie A. Allegri non è sempre riuscito a sfruttarne le indiscutibili doti, eppure con la Roma si è visto che, se in serata, Chiesa può davvero prendersi la Juve sulle spalle. Il modo in cui ha messo a sedere Pellegrini, prima di sventagliare un pallone chirurgico per Bremer in decollo, basta e avanza per spiegare l’impatto che può avere, soprattutto in una squadra che si affida tanto ai colpi dei singoli per rompere gli equilibri.