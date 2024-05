La Juve casuale e un progetto da rivedere: le speranze e i problemi oltre Allegri

Può alternare, nel giro pochi minuti della stessa gara, momenti intensi e aggressivi a distrazioni e uno scollamento generale. Può commettere errori grossolani in attacco e in difesa così come infilare gesti tecnici fantastici. Non c’è nulla di coerente nella squadra di Allegri e poco di organizzato, ci sono qua e là estemporanei guizzi offensivi e atti di eroismo difensivo, insomma sono i singoli che accendono e spengono la Juventus in modo stroboscopico .

Juventus, progetto tecnico da rivedere

Diventa, quindi, difficile analizzare la prestazione bianconera in sé: probabilmente fa meno arrabbiare i tifosi, magari ne lascia qualcuno anche moderatamente soddisfatto e speranzoso di zuccherare la stagione con la Coppa Italia, ma non cambia la sensazione che questo progetto tecnico sia da rivedere in modo radicale, che ci siano delle carenze tecniche a centrocampo che non consentono di costruire gioco in modo decente, che non ci sia un’organizzazione per valorizzare i talenti in attacco, che la squadra necessiti di leader più carismatici e severi per essere trascinata fuori dal pantano dove è finita tre mesi fa (e non che prima stesse proprio volando su di un’autostrada).