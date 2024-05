L'impatto di Soulé e la strada per Calafiori: 60 milioni e i dilemmi Juve

Juve, Giuntoli e il mercato in uscita

Così come Frattesi, ceduto dalla Roma al Sassuolo nel 2017 per 5 milioni più il 30% della futura rivendita, dunque dei 22 che l’Inter pagherà per il riscatto. Anche in questo caso, però, come risorsa economica o tecnica, sarebbe meglio per la Roma avere ancora Frattesi. Ora, per quanto bello per i tifosi sia immaginarsi i ragazzi del settore giovanile in prima squadra, non tutti sono Calafiori, o Yildiz per tornare in casa bianconera. Però l’impatto di Soulé al primo vero campionato in Serie A, 11 gol e il primato per occasioni create e dribbling riusciti, fa sorgere qualche dubbio sull’opportunità di cederlo.