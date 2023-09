Lecce, il miracolo Corvino: "Competitivi in A con 15 mln lordi di ingaggi"

Pantaleo Corvino ha ben chiaro l'indirizzo del mercato e quello che c'è da fare per provare a tenere in salute una società. Dal suo ritorno a Lecce sono stati raggiunti dei risultati importanti: dopo la promozione, è arrivata anche la salvezza con una giornata d'anticipo nella scorsa stagione. Quella nuova è iniziata con un lavoro importante sul mercato: in panchina è arrivato D'Aversa dopo l'addio con Baroni e anche la rosa è cambiata in qualche ruolo.

Ben 29 le operazioni che Corvino e Trinchera hanno portato a termine tra acquisti e cessioni, quella più importante è stato Hjulmand allo Sporting Lisbona. 21 i milioni di euro che sono stati incassati e reinvestiti dai giallorossi per portare a termine 14 entrate: da Falcone a Pongracic fino a Faticanti, Almqvist e in ultimo l'arrivo del macedone Krstovic oltre a Piccoli. Tanti i nuovi arrivati, ma l'aspetto importante "è stato tenere il monte ingaggi tra i più bassi d'Europa: 15 milioni lordi" ha detto il diretto giallrosso.

Corvino e il mercato: "Se ci sentiamo Golia siamo morti"

Esperienza e qualità, Pantaleo Corvino nella sua lunga carriera da dirigente ha sempre dimostrato di poter portare casa il massimo a fronte di una minima spesa. L'ottimo lavoro di scouting e la capacità di scovare talenti in giro per l'Europa sono il plus che ha portato il Lecce a vincere il campionato Primavera e a far crescere tantissimi ragazzi ora in prima squadra.

Proprio di questo aspetto ha parlato in conferenza il respondabile dell'area tecnica: "E' iniziato un nuovo ciclo. Lo abbiamo fatto seguendo la solita strategia: mercati alternativi, giovani e patrimonializzazione. Non è mai facile coniugare l'aspetto finanziario e quello sportivo. La cessione di Hjulmand ci è servita per comprare giovani di proprietà. Ognuno di noi sogna di alzare il livello ma non è facile. Dobbiamo sentirci Davide per sconfiggere Golia, al contrario siamo morti.La Serie A mi preoccupa perché è un animale difficile da combattere e non possiamo perdere le nostre caratteristiche". Età media più bassa d'Italia e il segreto della duttilità...