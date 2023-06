Milan, strategie sul mercato: la pista per Pulisic e Loftus-Cheek

MILANO - C’è Christian Pulisic del Chelsea nella lista dei nomi che il trio Furlani-Monacada-Pioli ha stilato per rinforzare il Milan. L’esterno off ensivo del Chelsea, americano ma con passaporto croato e quindi comunitario, andrà a scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e il prezzo del suo cartellino non è certamente quello di quando è sbarcato a Londra. Il Milan ha diversi canali aperti con i Blues che, anche dopo l’addio di Maldini e Massara, sono stati tenuti vivi: oltre a Pulisic, i rossoneri proseguiranno infatti nelle discussioni per Ruben Loftus-Cheek , il cui agente stava per arrivare a Milano lunedì, appuntamento annullato a causa dell’allontanamento di Maldini e Massara, che avevano messo in piedi la trattativa. Anche Daichi Kamada sarà un profilo che rimarrà nei radar milanisti , visto che piace a Pioli (ieri sono circolate voci di una volontà di Maldini di esonerarlo per mettere Pirlo al suo posto, ma né una né l'altra notizia hanno trovato conferma) e andranno risolti adempimenti burocratici degli agenti giapponesi dell’ex Eintracht Francoforte.

La sensazione che filtra è che la strategia di mercato del Milan possa orientarsi verso l’acquisto di calciatori che stanno per entrare nell’ultimo anno di contratto con i rispettivi club e con i quali non ci sono discussioni per il rinnovo, come ad esempio Pulisic e lo stesso Loftus-Cheek. Un modo d’agire che potrebbe consentire di ottenere prezzi inferiori per i cartellini e avere maggior margine operativo sui vari ruoli che necessitano di essere rinforzati nel corso di questa sessione di mercato. Occhio anche alle uscite perché, esattamente come quando c’erano Maldini e Massara alla guida dell’area sport, anche in questo caso sarà necessario cercare di fare cassa. Rimangono sempre in bilico le posizioni di Ante Rebic, Yacine Adli, Divock Origi e Charles De Ketelaere, così come quella di Junior Messias. Ci sarà tanto lavoro da fare, perché agli occhi dei tifosi - che stanno faticando, e non poco, ad accettare la separazione da Paolo Maldini -, questo mercato sarà cruciale per il primo giudizio sul nuovo gruppo di lavoro, che ha un margine d’errore molto risicato rispetto a chi li ha preceduti. Il Milan dovrà anche sostituire Brahim Diaz che, dopo tre anni in prestito, tornerà al Real Madrid dove andrà a sostituire Marco Asensio, accasatosi a parametro zero al Paris-Saint Germain. Il club ha ritenuto troppo alta la richiesta delle Merengues per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex numero 10 milanista.