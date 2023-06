Milan, finalmente Pioli ha il sosia di Kessie

A poco a poco, il disegno tattico del nuovo Milan prende forma e permette ai tifosi di guardare avanti dopo lo choc per la cessione di Tonali al Newcastle. Ma i 75 milioni di euro che i sauditi dei Magpies pagheranno per il cartellino del centrocampista, ai quali aggiungere 10 milioni di euro di bonus, consentono a RedBird di raddoppiare il budget stanziato per il mercato estivo e le prime conseguenze si vedono. Ruben Loftus-Cheek, 28 anni, nazionale inglese, è calcisticamente un sosia di Frank Kessie che il Milan cercava da quando l'ex atalantino aveva scelto il Barcellona. Centrocampista potente e dinamico, il giocatore cresciuto nel Chelsea rafforza il pacchetto centrale di Pioli che, malauguratamente, dovrà fare a meno per molto tempo ancora dell'infortunato Bennacer.