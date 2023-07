Milan, via anche Daniel Maldini: ufficiale la cessione in prestito

Lo scorso anno allo Spezia ha collezionato 18 presenze e 2 gol in campionato, uno dei quali proprio contro la squadra di Pioli. Ora il classe 2001 completerà il percorso di crescita in Toscana sotto la guida di Zanetti.

Maldini all'Empoli, il comunicato del Milan

Questa la nota della società: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini all'Empoli Football Club. Il Club rossonero augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva". Con i rossoneri avrebbe trovato poco spazio, soprattutto dopo l'affare ormai concluso per l'arrivo di Pulisic e continuare a giocare in Serie A e lottare per la salvezza può essere uno stimolo per il suo percorso.