Milan-Rebic, dismissione compiuta: va al Besiktas

MILANO - Il Milan ha dato il via alla girandola delle cessioni di quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli e il primo a fare le valige sarà Ante Rebic . Il croato, che non è stato convocato per la tournée americana, ha capito che non c’era più spazio per lui e così ha accettato la destinazione Besiktas , con il quale firmerà un contratto biennale. Il Milan ha accettato la cessione a titolo definitivo con una base di 500 mila euro più un milione e mezzo di bonus, ma andrà così ad alleggerirsi del suo stipendio, che era di 3.5 milioni netti. Nel corso del week end, Rebic volerà a Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Rebic lascerà il Milan dopo quattro stagioni dove ha contribuito, specie nella 2019-20 e nella 2020-21, alla risalita del Milan. Gli infortuni ne hanno poi minato pesantemente la crescita così come è da asserire principalmente a lui il fatto di essere finito ai margini delle scelte di Stefano Pioli, fino alle non convocazioni nelle ultime giornate dello scorso campionato e al taglio dalla tournée americana.

Milan, anche Messias verso il Besiktas

Ma il Besiktas potrebbe non fermarsi al solo Rebic, perché ha messo nel mirino anche Junior Messias. L’esterno brasiliano, che piace e non poco al Torino con Juric che lo ha chiesto espressamente a Vagnati come elemento per completare la batteria dei trequartisti, con l’arrivo di Chukwueze e Pulisic è finito a sua volta nelle retrovie delle scelte di Pioli e dovrebbe cambiare aria per giocare di più. Anche qui il Milan punta a prendere qualcosa dal cartellino, visto che il contratto di Messias scadrà il 30 giugno 2024, oltre al fatto di fare ulteriore spazio nella rosa. Poi toccherà a Divock Origi, anche lui non preso in considerazione per la fase di preparazione negli Stati Uniti e relegato al lavoro individuale a Milanello come Caldara, Rebic e Lazetic. Sull’attaccante belga, però, non sono ancora pervenute delle offerte ufficiali. Solo delle mere richieste d’informazioni, ma al quarto piano di Casa Milan si aspettano che i suoi agenti portino una proposta che possa accontentare il giocatore, in modo tale da poterci ricavare qualcosa dal cartellino (sarebbe una plusvalenza sotto questo aspetto) e liberarsi del suo ingaggio da 3.5 milioni annui più bonus.

Milan, in uscita anche De Ketelaere

Con il ritorno a Milano di Giorgio Furlani, che è stato accanto alla squadra nei primi giorni in California, il mercato in uscita potrebbe prendere una determinata piega e accelerazione visto che il 2 agosto è previsto anche il ritorno della squadra a Milano. Sul banco dei cedibili c’è anche Charles De Ketelaere. Il belga, nei due spezzoni di partita giocati contro Real Madrid e Juventus, non si è praticamente visto in campo e ha solo segnato il suo rigore nel corso della serie contro i bianconeri. Troppo poco e anche lui rimane in vendita. Potrebbe uscire Lorenzo Colombo. Su di lui è arrivato il Cagliari e se la cosa dovesse concretizzarsi, i rossoneri entrerebbero in scena per Veliz del Rosario Central, che però ha ricevuto già una prima proposta ufficiale del Torino.