Saelemaekers, soluzione Bologna: prestito con diritto di riscatto

Non c’è solo il mercato in entrata a tenere banco in casa rossonera, ma anche quello in uscita. Stefano Pioli è stato chiaro: non vuole lavorare con giocatori che siano scontenti della loro situazione in squadra e la dirigenza sta cercando di fare il massimo per cedere quei profi li che non rientrano nelle scelte dell’allenatore. Junior Messias e Charles De Ketelaere lo hanno capito e hanno cambiato aria .

Sembra averlo capito anche Alexis Saelemaekers, che ha dato il suo benestare al passaggio al Bologna. Sarà un prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni, oggi le visite mediche. Il belga, con gli arrivi di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, ha visto chiudersi ulteriormente gli spazi per giocare e in vista dell’Europeo della prossima estate, dove vuole essere tra i convocati della sua Nazionale, ha necessità di trovare continuità d’impiego. Dopo i naufragi delle opzioni Betis Siviglia (sondaggio non approfondito) e West Ham (anche qui una richiesta di informazioni che non si è evoluta in un’offerta ufficiale) ecco che la pista Bologna gli ha fatto scattare quel qualcosa che serviva per poter iniziare a fare i bagagli e a prendere la via dell’uscita da Milanello.

Da Origi a Caldara: le uscite

Di Divock Origi se ne parla nelle pagine del Torino, mentre il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Pierre Kalulu. Dalla Germania hanno continuato a parlare di un possibile interessamento da parte del Bayern Monaco in caso di uscita di Pavard verso l’Inter ma i bavaresi, sempre secondo i rumors, sono interessati a un prestito con diritto di riscatto. Al Milan non vogliono nemmeno sentire parlare di una proposta simile, visto che Kalulu non solo fa parte delle scelte di Pioli (che a oggi lo ha dirottato di nuovo a fare il terzino destro), ma ha una valutazione importante e non inferiore ai 35 milioni per il cartellino. Chi è ancora ancorato a Milanello è Fode Ballo-Touré. Il terzino sarebbe disposto ad andare al Werder Brema, ma i tedeschi devono formulare una proposta d’acquisto a titolo defi nitivo al Milan, che non apre al prestito con diritto di riscatto. Da valutare, nel corso dei prossimi giorni, anche la situazione di Mattia Caldara, che attualmente si allena a Milanello ma che non rientra nei piani di Pioli e del club. Non è da escludere che con il suo agente - Giuseppe Riso - si valuti la situazione per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

