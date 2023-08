Milan, devi scegliere tra Ekitike e Colombo

Punta sì o punta no? Fiducia come vice Giroud a Okafor e Colombo, oppure mandare a giocare il prodotto del vivaio - già promesso al Monza -, per puntare su un altro profi lo più simile, per caratteristiche, al centravanti francese? E nel caso, un elemento pronto o di prospettiva? Sono questi i dubbi su cui Furlani, Moncada e D’Ottavio ragionano da giorni. La sensazione è che alla fine Colombo - che rinnoverà fi o al 2028 - andrà da Palladino e il Milan prenderà un nuovo attaccante.

Il fatto che la squadra di Pioli giochi sabato sera col Torino aiuta a proseguire nei ragionamenti, visto che il club avrà poi cinque giorni - da domenica 27 a giovedì 31 - per completare l’operazione. E in fondo un obiettivo chiaro nella testa della dirigenza rossonera c’è già e si tratta di Hugo Ekitike , 21enne centravanti francese di 189 cm del Psg. Giocatore reduce da un’annata da comprimario alle spalle dei big della squadra parigina, ma che nella stagione ’21- 22, nel Reims, si era messo in luce con 11 gol in 26 apparizioni. Il Psg, per gli accordi precedentemente presi, lo ha riscattato per 29 milioni più bonus, ma non lo ritiene comunque centrale al proprio progetto.

Ekitike-Milan, le cifre

Ekitike è dunque in uscita, ma logicamente il Psg per quanto ha speso non intende darlo via semplicemente in prestito: si aspetta una cessione a titolo definitivo a cifre simili, in prestito con obbligo di riscatto oppure inserendolo in un’operazione più ampia, come quella per Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte. E il Milan? I rossoneri non vogliono per ora impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo, anche perché il centravanti sarà il principale obiettivo del mercato 2024. Il Milan punta a un prestito con diritto e vorrebbe anche un contributo dal Psg al pagamento dell’ingaggio del ragazzo, superiore ai 3 milioni. A giocare in favore del Diavolo, la preferenza espressa da Ekitike che vorrebbe venire in Italia, piuttosto che andare in Germania o in Inghilterra (lo segue il West Ham). Ovviamente tutto questo non basta, ma il tempo potrebbe giocare in favore del Milan, nel senso che la prossima settimana, se Ekitike sarà ancora a Parigi, potrebbero arrivare aperture al prestito senza obbligo.

Milan, Cardinale: "L'obiettivo è di continuare a migliorare per vincere"

Colombo può restare al Milan

Come detto, però, la dirigenza rossonera sta facendo varie valutazioni, dalle quali non va esclusa al 100% pure la permanenza di Colombo. Oltre a Ekitike rimangono sullo sfondo i profili di Broja del Chelsea, Kean della Juventus e Taremi del Porto, tutti però molto costosi. Da Casa Milan continuano a ribadire un no deciso su Lukaku, mentre non bisogna ovviamente tralasciare il fatto che Moncada possa tirare fuori dal mazzo un nome a sorpresa. Di certo, bisogna attendersi un finale di mercato da parte del Milan che potrebbe regalare sorprese, ricordando che restano in uscita i vari Ballo-Touré (da sostituire), Caldara, Saelemaekers, Lazetic e Origi.

