Jovic si gioca il futuro nel Milan: parametro zero o rinnovo?

Se il Milan pensa al centravanti del futuro, c’è chi quel posto vuole provare a prenderselo ed è Luka Jovic . L’attaccante serbo, che ha sfruttato la non convocazione con la nazionale serba per poter continuare a lavorare a Milanello per far crescere la sua condizione fisica, ha firmato per i rossoneri nel corso dell’ultimo giorno di mercato un contratto annuale con opzione unilaterale, esercitabile dal club, per altri tre anni di contratto nel caso in cui le sue prestazioni dovessero convincere il Milan a trattenerlo. La prova è certamente importante, poiché Jovic dovrà giocarsi il posto ogni settimana con Giroud e Okafor , ma il tour de force che attende nuovamente il Milan fino alla prossima sosta di novembre porterà Pioli a guardare nuovamente anche a lui, come accaduto a sorpresa contro il Genoa la scorsa settimana, dove è partito dall’inizio ed è rimasto in campo fino al 93’, quando è stato richiamato in panchina per far posto a Bartesaghi .

Il rendimento

Partito come centravanti e risucchiato nelle linee strette del Genoa, Jovic ha trovato più feeling con il resto dei compagni quando ha iniziato a cercare spazi arretrando la sua posizione e, successivamente, quando ha fatto da spalla a Olivier Giroud, creandosi anche una buona occasione su cross di Calabria, ma la sua girata al volo è stata rimpallata da un difensore genoano. L’essere arrivato con una condizione non ottimale, figlia di un’estate tribolata e sempre al centro delle cronache di mercato della Fiorentina, non ha giovato al suo impiego, ma questa sosta gli servirà per accorciare ulteriormente il gap fisico con gli altri compagni fino ad arrivare al cento per cento della forma. Serviranno partite di una certa qualità, per Jovic, per guadagnarsi la permanenza al Milan, con il club che si è posto in una posizione ideale ovvero quella di poter valutare per questa stagione la sua condizione e quello che sarà il suo apporto in termini di gol e prestazioni. In caso di non soddisfazione, Jovic sarà un parametro zero nel corso dell’estate 2024 mentre se farà bene, potrà continuare a vestire la maglia del Milan anche nelle prossime stagioni. A Firenze non è riuscito a trovare quel feeling che si sarebbe aspettato mentre al Milan, come ammesso da lui stesso in sede di presentazione, vuole ritrovare quelle sensazioni che lo hanno portato ad essere preso dal Real Madrid, che pagò 60 milioni all’Eintracht per portarlo al Bernabeu.