Milan, caccia al nove: quanto piace Zirkzee

MILANO - La caccia al “9” del futuro è partita da tempo in casa Milan e il nome che nelle ultime settimane sta scalando le gerarchie fra gli obiettivi di Furlani, Moncada e D’Ottavio è quello dell’olandese Joshua Zirkzee del Bologna. Come raccontiamo da tempo, il club rossonero nell’ultima estate ha deciso di posticipare al 2024 il grande colpo in attacco. Con il budget a disposizione, si è deciso di ritoccare l’intera rosa per allungare le rotazioni di Stefano Pioli e dare un nuovo volto, più europeo, alla squadra. In attacco, confermando la fiducia a Giroud, si è scelto invece di cercare un’alternativa e non un titolare: prima è arrivato Okafor, quindi nella seconda metà di agosto il pressing per un ariete d'area con il mancato accordo con Taremi e il ripiegamento finale su Jovic. Adesso però i dirigenti sono a lavoro per individuare il giocatore che nel campionato ’24-25 andrà a occupare la casella di centravanti titolare con Giroud che, in caso di nuovo rinnovo, diventerà ancora di più una chioccia in stile Ibrahimovic.