Giroud-Milan, un altro anno di contratto: stavolta è pure un affare di famiglia

MILANO - Oggi Olivier Giroud è un giocatore fondamentale, quasi indispensabile per il Milan di Pioli. Parlano i numeri, con una stagione ancora una volta in doppia cifra. E non ancora finita. Undici le reti in campionato in venti presenze per un totale di 1.514’ giocati. Ma non solo. Perché a questa cifra bisogna aggiungere anche 8 assist vincenti. Il conto cresce ancora se aggiungiamo anche la rete, e un altro assist, in Champions. Numeri che lo mettono ancora al centro dell’attuale progetto rossonero. E il futuro? «Le nozze si fanno in due, credo sarà decisivo il finale di stagione. Al Milan sta bene - ha raccontato a Radio Crc Vincenzo Morabito, l’intermediario in Italia dell’attaccante francese -, ma deve tenere conto anche della famiglia. Intanto darà tutto per il Milan fino alla fine».