Giroud punta al record, poi deciderà sul futuro al Milan

MILANO - Il presente per decidere il futuro. Quattro mesi per capire se Olivier Giroud sarà ancora o meno un giocatore del Milan. Il contratto dell’attaccante francese andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le discussioni su una eventuale permanenza di uno dei principali eroi dello scudetto numero 19 verranno affrontante in primavera. Prima, però, c’è da cancellare l’errore dagli undici metri di sabato scorso contro il Bologna e vorrà provare a farlo tornando al gol, che gli farebbe fare un altro passo verso un nuovo record realizzativo con la maglia del Milan. Già, perché nella stagione 2021-22, Giroud si fermò a quota 11 in campionato (molti dei quali con un peso specifico enorme, come la doppietta nel derby di ritorno) mentre nel passato campionato, l’attaccante francese ha messo a referto 13. Difficile, ma non impossibile, ipotizzare un assalto ai 21 gol messi a segno con le maglie del Tours (stagione 2009-10 in Ligue 2) e del Montpellier (annata 2011-12 in Ligue 1), ma non è detto.