Galliani: “Miretti al Monza? Ci piace, ma dipende dalla Juve”

Ormai siamo all'ultimo giro del calciomercato . Poco più di una settimana per avere il quadro completo di ogni squadra. Alcune non hanno in programma nessun acquisto, altre sì.

Il Monza senza Sensi e Rovella ha perso qualità a centrocampo e Galliani è al lavoro per colmare questo gap e dare una squadra competitiva a Palladino. Non solo la mediana, il club cerca anche una punta per completare il reparto offensivo. L'ad dei brianzoli ha fatto chiarezza a Monza News.

Monza su Miretti, le dichiarazioni di Galliani

Galliani ha parlato del mercato in entrata e in particolare di Miretti, giovane della Juventus che piace molto al dirigente. Il centrocampista ha giocato titolare contro l'Udinese. “Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2-3 idee” - ha spiegato. I bianconeri a centrocampo sono molto coperti e potrebbero anche pensare a un prestito. L'ad ha poi parlato anche della punta: "L'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa”. Una politica ben chiara che segue il filo della passata stagione: mix tra giovani e calciatori d'esperienza. Dopo gli arrivi di Gagliardini e D'Ambrosio, ora Palladino vorrebe un po' di freschezza e qualità. Dal mercato in entrata a quello in uscita: "Chi potrebbe andare via? Potrebbero partire Antov, Anastasio e Samprisi, gli altri restano tutti. Ho letto che si scrive di una possibile cessione di Andrea Carboni. E' falso, su di lui abbiamo fatto un investimento importante" - conclude Galliani. Ma come giocherebbe Miretti al Monza? In più posizioni...