Ronaldo al Napoli, azzardo suggestivo: tra genio e autogol

Allora: la tesi formulata da Antonio Cassano nei giorni scorsi ("non ce la fa più, ormai va a terra da solo, dovrebbe avere il coraggio di smettere oppure andare a giocare in Cina o in America") è forse un po’ troppo tranchant. Ma è indubbio che l’intenzione di inserire Cristiano Ronaldo nel Napoli, lasciando che a fargli spazio in campo e nel bilancio sia un craque come Osimhen, rappresenti un azzardo calcistico e ambientale non indifferente. Soprattutto adesso che la squadra magistralmente costruita da Giuntoli - e condotta con crescente consapevolezza gestionale da Spalletti - sembra davvero aver raggiunto un equilibrio tecnico e tattico tale da considerarla una credibilissima candidata allo scudetto; per alcuni, addirittura la favorita. Fino a ieri, almeno.