Napoli, Zielinski e Lozano primi casi mercato per Massara

NAPOLI - Fare mercato, operazioni mirate e utili per compensare le cessioni e gli addii. A cominciare da quello di Kim , ormai in direzione Bayern Monaco che sta per versare 60 milioni di euro nelle casse del club partenopeo. Denaro che (in parte) sarà utilizzato per il sostituto del sudcoreano.

In prima fila resta sempre il giapponese Ko Itakura che il Borussia M.Gladbach sarebbe disposto a cedere al Napoli per la cifra di 15 milioni (ma De Laurentiis è ancora fermo a 12), in attesa di capire se dall’Arabia Saudita può arrivare la classica offerta irrinunciabile.

Napoli, tutti i nomi per il dopo Kim

Gli altri profili sono di qualità, ancorché costosi, come Kilman che il Wolverhampton non intende cedere per meno di 40 milioni oppure Scalvini che l’Atalanta valuta una cifra identica. L’alternativa più idonea a Itakura per il team mercato del Napoli resta sempre Roger Ibanez, 24 anni, italo-brasiliano che la Roma potrebbe dare via solo dietro una somma di 40 milioni.