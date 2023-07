"Osimhen nuovo obiettivo dell’Al Hilal dopo il rifiuto di Mbappé"

Un interesse rispedito al mittente, perché per il classe '98 al momento non c'è il Medio Oriente tra le priorità. Nel braccio di ferro tra lui e i parigini potrebbe esserci il Real Madrid, visto che dalla Francia sono certi che possa aver già un accordo coi blancos per un trasferimento. L'Al Hilal incassato il no di Mbappé ha deciso di cambiare obiettivo e, oltre ad essere vicino a Verratti, avrebbe messo nel mirino anche Victor Osimhen.

Al Hilal, interesse per Osimhen

Il club saudita ha voglia di piazzare un colpo importante per l'attacco, per questo negli ultimi giorni è andato con forza su Mbappé. Dopo il no del francese, però, la società non ha voluto perdere tempo e, secondo quanto riportato da L'Equipe, ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli, arrivato in ritiro con l'agente per parlare di rinnovo. Più volte De Laurentiis ha detto di non volersi privare del nigeriano, salvo clamorose offerte irrinunciabili ed ecco che l'Al Hilal potrebbe far vacillare le certezze del presidente, ma soprattutto dei tifosi certi di potersi godere Osimhen anche nel prossimo campionato di Serie A. Al momento nulla di concreto e ancora nessuna offerta, ma in questo mese di mercato si è imparato come gli arabi non abbiano problemi a sborsare grosse cifre economiche per i calciatori.