"Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real e Bayern": ct Georgia allarma Napoli

Willy Sagnol ha messo in allarme il Napoli con le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Il Ct della Georgia ha parlato, in vista della sfida contro la Spagna di questa sera, di uno dei suoi uomini migliori, ovvero Kvaratskhelia. L'esterno azzurro ha segnato una doppietta nell'ultimo match contro la Scozia e di lui ha svelato l'interesse di diversi top club. Quali? E' stato proprio il francese a svelarli.

Kvaratskhelia, Sagnol e le sirene del mercato

Dichiarazioni importanti e forti perché "Kvara gioca in un top club come il Napoli, ma sono interessati a lui anche Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco" ha detto Willy Sagnol. Lui Kavaratskhelia lo conosce bene vedendolo da vicino in nazionale e vista la sua esperienza da calciatore in squadre importante. E proprio sui blancos ha voluto ribadire: "Conosco bene Ancelotti, ho lavorato con lui, ma non mi ha mai chiesto informazioni su Kvaratskhelia". In chiusura: "Giocare in questi club è un sogno per chiunque, ogni giocatore spera un giorno di poter vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti".