Zerbin, l’agente chiede spazio: “I gol li ha sempre avuti, deve giocare”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” per parlare del suo assistito: uomo del momento dopo la doppietta in quattro minuti in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Marinelli ha spiegato: “Garcia è stato la persona che ha preteso la conferma di Zerbin al Napoli quando avevamo chiesto di andare a giocare, evidentemente perché lo stimava, ma non ha trovato spazio. Con Mazzarri sta giocando".