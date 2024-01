Ngonge alla Fiorentina: pressing sul Verona. Frosinone: le mosse di Angelozzi

Dopo la quarta sconfitta di fila in campionato il Frosinone corre ai ripari sul mercato. In settimana il dg Guido Angelozzi punta a calare un bel tris per consegnare a mister Eusebio Di Francesco i rinforzi richiesti per puntare dritto alla salvezza. Appuntamento oggi per la firma di Kevin Bonifazi , che arriverà in prestito secco dal Bologna. E non finisce mica qui: in settimana sono previsti nuovi contatti con Atalanta (mercoledì) e Napoli per provare a ottenere il via libera per i prestiti del terzino Nadir Zortea e dell’esterno offensivo Alessio Zerbin .

Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea restano

Sabato scorso allo Stirpe c’era sugli spalti uno scout del Newcastle per visionare Matias Soulè e Michele Di Gregorio (Monza): all’emissario dei Magpies è andata male, visto che il portiere si è infortunato e il talento argentino non si muoverà dalla Ciociaria come ribadito dalla dirigenza della Juventus al collega frusinate. Idem Kaio Jorge (sondato dal Bahia per un ritorno in patria) e Barrenechea (seguito da un paio di club spagnoli): tutti i talenti arrivati dalla Vecchia Signora concluderanno la stagione in gialloazzurro. Restando in tema di squadre che puntano alla permanenza in Serie A: l’Empoli è in chiusura per il ritorno di Zurkowski (Spezia) e Cerri (in prestito con diritto di riscatto dal Como, a cui può andare in cambio Shpendi). Passi avanti del Lecce per Slisz del Legia Varsavia: si può chiudere a 2,5 milioni più bonus per il cartellino del centrocampista polacco.