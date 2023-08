Marcos Leonardo, Rueda gela la Roma: "Non possiamo cedere due attaccanti"

Tiago Pinto sta lavorando da giorni per il brasiliano Marcos Leonardo oltre ad Arnautovic del Bologna, un profilo con più esperienza, e nelle ultime ore anche per Milik della Juventus. Il classe 2003 è stato attenzionato dal club capitolino che avrebbe presentato diverse offerte al Santos proprietario del cartellino. La prima è stata rispedita al mittente poiché ritenuta bassa mentre la seconda è arrivata a 18 milioni, ma anche qui la cifra non ha scaldato i 'Peixe'. A gelare la Roma ci ha pensato anche il presidente dei brasiliani.

Marcos Leonardo-Roma, parole presidente Santos

Andres Rueda, numero uno del Santos, ha parlato a De Olho No Peixe soprattutto del futuro dell'attaccante Marcos Leonardo, nelle ultime settimane finito al centro di voci di mercato. Ma il proprietario del club brasiliano ha frenato e ha detto la sua sulla possibile cessione del classe 2003: "Il comitato direttivo sta ragionando su Marcos Leonardo. Non possiamo perdere due attaccanti e la trattativa per Washington è già su una buona strada".

Soltanto uno dei due lascerà il Brasile e la Roma dovrà dunque capire se ci sarà modo di poter continuare a parlare con il Santos per la trattativa sull'attaccante, miglior marcatore dell'anno solare scorso del Peixe con 21 reti. Il ragazzo è stato ammirato anche al Mondiale U20 con i due gol segnati all'Italia nel primo match del girone. Marcos Leonardo dal canto suo non ha perso tempo nel manifestare la sua volontà.