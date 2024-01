Baldanzi-Roma, accordo trovato: i dettagli dell'operazione

La Roma in questa sessione di calciomercato si è attivata molto per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Il primo innesto è stato quello di Huijsen dalla Juve, arrivato quando in panchina c'era ancora Mourinho, e pochi giorno con l'avvincendamento è stata necessaria una nuova strategia per portare giocatori adatti al modo di giocare del tecnico giallorosso. Negli ultimi giorno è arrivata l'ufficialità di Angelino, terzino destro in prestito dal Lipsia, ma non è da escludere possano esserci altri movimenti in queste ultime 24 ore, o poco più, di mercato invernale. Le ultime voci danno per fatto il passaggio alla Roma di Tommaso Baldanzi.