Toro, dalla Francia: "Su Bremer c'è anche il Psg". È asta!

L’ultima voce arriva da Parigi. Secondo l’Equipe, media tra i più noti e attendibili nel panorama giornalistico sportivo innanzi tutto europeo, il ds del Psg, l’ex gloria milanista Leonardo, avrebbe avviato una serie di contatti in vista del parto di un’offerta concreta per Bremer. Roba da sfregarsi le mani, per Cairo. Però abbiamo scritto avrebbe, ci siamo arrestati sulla soglia di un verbo coniugato al condizionale: per adesso non sono arrivate conferme nette da Torino (o Milano). Un giallo? Più o meno. Che poi un club come il Psg, con la sua imparagonabile potenza di fuoco economica in salsa qatariota, possa guardarsi attorno e pensare anche al difensore granata, beh, questo non può né deve stupire. […] E in Italia? Il Napoli resta defilato, anche perché all’orizzonte non si intravede una cessione a peso d’oro di Koulibaly. Sempre in corsa, invece, restano naturalmente l’Inter, da più parti indicata come la società davvero in pole, con al seguito il Milan e la Juventus (e l’addio al calcio di Chiellini ha chiaramente il suo peso, in codesto scenario).