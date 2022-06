Toro, in difesa c'è Colley della Samp per Linetty

In difesa un nome che il Torino si è segnato sul taccuino è quello di Omar Colley, difensore gambiano di 29 anni in forza alla Sampdoria dal 2018. Il giocatore potrebbe essere inserito in uno scambio coi blucerchiati per Karol Linetty, elemento particolarmente gradito a Marco Giampaolo: il centrocampista polacco era arrivato in granata nel 2020 proprio insieme al tecnico abruzzese e anche nell'ultima sessione invernale era stato accostato a un ritorno a Genova, sia per il poco spazio concessogli da Juric sia per il ritorno dello stesso Giampaolo sotto la Lanterna. Colley viene valutato 10 milioni dalla Sampdoria, Linetty venne pagato 9,5 milioni dal Torino due anni fa: lo scambio è un'ipotesi in ballo tra i due club, anche se in questo momento il difensore blucerchiato - reduce da una serie di campionati da titolare - sembra vivere una fase migliore in carriera rispetto all'ex compagno.