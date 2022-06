Bremer saluta il Torino: "Sto valutando diverse proposte"

Quello di Gleison Bremer è uno dei nomi caldi di questa finestra di calciomercato. Il difensore del Torino, autore dell'ennesima stagione straordinaria, è finito nel mirino dei top club europei, con l'Inter che attualmente sarebbe in pole per accaparrarsi il cartellino del classe '97. Intanto, ai microfoni di Resenha ESPN, il centrale ha annunciato che lascerà i granata quest'estate, con il presidente Cairo che punta a guadagnare circa 35 milioni di euro dalla sua uscita.

Bremer annuncia l'addio al Toro

Sul suo futuro il brasiliano ha le idee piuttosto chiare: "Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo'. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. È una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione".

Bremer e la questione nazionale

A proposito di nazionale Bremer ha commentato: "Il mio sogno, come detto, è di giocare per il Brasile. Ma se avessi l’opportunità di giocare per l’Italia, accetterei senza problemi. Sono molto legato a questo Paese, che mi ha accolto benissimo”.

