Toro, c'è l'accordo con Solet: si cerca l'intesa con il Salisburgo

Continua la caccia al sostituto di Bremer e spunta un nome nuovo che è comparso anche nei tabellini della scorsa Champions League : Oumar Solet , 22 anni, francese, centrale del Salisburgo . Davide Vagnati si è portato avanti col lavoro ed ha raggiunto l’accordo con il giocatore. Manca, però, quello con il Salisburgo che è il più importante. Il club austriaco, infatti, per il suo centrale chiede dai 10 ai 12 milioni, una cifra piuttosto alta per il Torino , se si parla di acquisizione del cartellino. Presto ci sarà una trattativa con i dirigenti austriaci e i granata cercheranno di trovare una soluzione: magari attraverso il prestito con diritto di riscatto. Fatto sta che il giocatore accetterebbe con entusiasmo il Torino e il campionato italiano, ma tutto è ancora da costruire. [...]

Nella passata stagione ha collezionato 22 presenze in campionato, 5 in Champions Legue con 2 gol all’attivo. Solet, passando alle caratteristiche tecniche, è un difensore centrale dotato di un gran fisico. È tecnicamente valido e soprattutto bravissimo nel gioco aereo. Nell’uno contro uno difficilmente l’attaccante avversario riesce a saltarlo. E ha ancora un largo margine di miglioramento. Juric potrebbe migliorarlo e portarlo a livelli altissimi. Prima, però, come già sottolineato in precedenza il Toro deve trovare l’accordo con il Salisburgo.

