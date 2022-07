Toro-Laurentié, ore bollenti: assalto Sassuolo, e c'è Djuricic

Una telenovela dura di meno. Battutine, per carità. Ma è pur sempre la verità. Da almeno un mese si scrive del corteggiamento del Torino per Armand Laurienté, 23enne ala destra (ma impiegabile anche a sinistra o in posizioni più accentrate) del Lorient, club di bassa classifica della Ligue 1. E man mano nelle scorse settimane erano emersi anche diversi retroscena sull’interesse del Torino: nato, decollato già nel corso della primavera, con un insieme di viaggi di Vagnati e del suo capo-scout Specchia in Francia per seguire dal vivo questo brillante furetto delle corsie, ambidestro, capace non solo di disegnare la superiorità numerica tra progressioni impetuose e dribbling di qualità, ma anche di tirare punizioni liftate dal limite o bordate precise da fuori. Parlano d’altronde già solo i 9 gol con 7 assist firmati nell’ultimo anno e mezzo nel campionato francese.

Ma più ancora pesa il suo rendimento assolutamente in crescendo, culminato nell’ultimo torneo transalpino in un decollo vero: una delle chiavi decisive che hanno portato il Lorient a salvarsi, alla fine. Vagnati non ha alcun dubbio, questo è chiaro. Il Lorient ha potuto toccare con mano l’interesse diretto, precipuo, crescente del dt granata. E dietro a lui vi è non solo il via libera di Juric, ma anche le sue spinte: d’altra parte oggi come oggi il tecnico croato ha in rosa solo un jolly offensivo di ruolo, il nazionale serbo Nemanja Radonjic, a parte quel Verdi tornato alla base dopo il prestito a Salerno: ma Simone è fuori dai programmi futuri, ha il contratto in scadenza già nel 2023 e la Salernitana ha iniziato le trattative per ingaggiarlo a titolo definitivo, pur se i costi alti dello stipendio dell’attaccante stanno frenando l’operazione (di mezzo anche le richieste dei granata quanto al cartellino). Non dimentichiamo Demba Seck: ma il 21enne sarà destinato a un prestito, strada facendo, affinché possa giocare con continuità e crescere.

Morale: fra trequarti e fasce offensive il tecnico si aspetta altri 3 rinforzi. E uno di questi dovrà essere Dennis Praet, nei piani dell’allenatore. Ma sarà ancora lunga: e sarà soprattutto difficile riuscire a convincere il Leicester a cederlo in prestito oneroso con un obbligo condizionato al raggiungimento di determinati traguardi individuali (presenze) e collettivi (la qualificazione a una Coppa europea). Gli inglesi, si sa, pretendono l’acquisto a titolo definitivo immediato e valutano il belga una dozzina di milioni di euro, pur trattabili. Torniamo a Laurienté. Anche ieri sono proseguite le trattative tra il Torino e il Lorient, con Vagnati disposto a migliorare l’entità ma soprattutto la tipologia dei bonus (meno complicati da raggiungere, insomma: in ballo un paio di milioni). Il vero problema resta il cash... sicuro: da versare in 3 o 4 anni, ma senza rischi connessi all’andamento del giocatore e della squadra granata. Ieri sera la dirigenza francese esprimeva le sue lamentele: il media transalpino più vicino al club bretone raccoglieva infatti sfoghi vari, sia perché il Torino non era salito a quota 8 milioni “sicuri” (Vagnati è fermo a 7 + 2) sia perché il giocatore è sempre più determinato ad andare via (l’altro ieri aveva avuto un match infuocato con il proprio ds, a cui ha anche ricordato di avere il contratto in scadenza già nel 2023: «Volete perdermi a zero euro tra un anno? Basta con questi rialzi continui delle richieste!». Eccetera).