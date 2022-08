Ilkhan al Toro è gia derby: un mese fa sfidava Vlahovic

Per prima cosa dobbiamo metterci d’accordo sul nome. In Turchia lo chiamano Emirhan e basta. I turchi utilizzano il nome di battesimo per identificare i giocatori, sul retro delle loro maglie quello compare. Da noi, ovviamente, la faccenda si ribalta: in prima fila il cognome, e ci mancherebbe. Per cui a Istanbul è per tutti Emirhan, ma a Torino lo conosceremo come Ilkhan. Diciottenne: dal primo giugno. Uno dei talenti turchi più fulgidi nel suo Paese, in quella fascia di età. Abita nel recinto del centrocampo. Però Ilkhan ha ricevuto anche un dono in più da madre natura. Non solo la visione di gioco, la personalità, i piedi buoni e la capacità di agire in mezzo al prato. Pure l’eclettismo tattico. Durante il suo percorso che dal vivaio lo ha portato a brillare in prima squadra ben prima del tempo (11 presenze e un gol in campionato, a 17 anni), è stato utilizzato anche da mezzala destra o sulla trequarti. Ilkhan è una pietra preziosa per il Besiktas. O meglio: lo era. Al più tardi domani dovrebbe già sbarcare a Torino. Questi i piani granata. Nei giorni scorsi il Torino aveva comunicato ufficialmente alla società di Istanbul di voler attivare la clausola rescissoria da 4,5 milioni, con annessa percentuale in caso di rivendita a un terzo club (20%): a seguire, i passaggi formali necessari. Ilkhan costa un po’ meno del 24enne Maggiore, ma non è per questo che arriva lui e non l’altro, adesso. Chiariamo. L’accordo trovato un paio di settimane fa da Vagnati con lo Spezia ballava intorno ai 5,5 milioni. Ma poi il dt non spinse mai il pulsante rosso sulla tastiera: l’invio di una Pec al club ligure per ratificare l’operazione in quattro e quattr’otto. Juric era stato chiaro, con lui. Il succo: si può prendere di meglio. Vagnati quasi si spaventò. Per la serie: io spendo quasi 6 milioni per dargli un rinforzo a centrocampo e poi magari lui me lo lascia fisso in panca. L’operazione Maggiore finì così in stand by. Gli spezzini vennero tenuti in caldo per un po’ con ciclici aggiornamenti, prima che il dt si eclissasse definitivamente. E ora, quando non è ancora passata una settimana dalla rissa, viene a galla l’ingaggio (in attesa solo dell’ufficialità ormai) del turco. Tutto un altro profilo. Un giovane talento che peraltro dovrà essere fatto crescere e maturare con i giusti tempi, all’ombra di Lukic e Ricci. Pro memoria: per ora Linetty rimane. Sul mercato a centrocampo è Segre destinato a partire, prossimamente (Cagliari in pole).

La rabbia dei tifosi del Besiktas I tifosi turchi del Besiktas sono furenti con la loro società. Si erano affezionati al loro Emirhan. Il 17 giusto avevano persino esultato alla firma apposta dal centrocampista sul primo contratto vero da prof (sino a quando era minorenne non avrebbe potuto siglarlo in Turchia: sono i regolamenti). Si erano illusi, i tifosi. Da qualche giorno contestano i vertici del Besiktas. Da quando hanno scoperto che per Emirhan Ilkhan il Torino si stava facendo avanti senza ostacoli, grazie a quella clausola rescissoria. Merito anche dell’agente di Ilkhan: che ha un nome, in Turchia, anche per la sua capacità nel far fruttare le clausole rescissorie o nel portare in scadenza i giocatori sotto controllo, sino a dirottarli altrove tra ingaggi e commissioni ben più alte. Un agente (ex jugoslavo, poi naturalizzato turco), che si staglia nell’orbita di uno dei procuratori slavi più famosi e potenti su scala internazionale, in ottimi rapporti da anni con Cairo. Tutto torna. Un po’ come anche per il prestito dell’esubero interista di Lazaro, portato a casa al volo, in tutta fretta, il giorno dopo la rissa di Waidring. L’amicizia di Cairo con Marotta è nota.