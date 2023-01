Giallo Ilic: visite con il Marsiglia? Ma il Toro tratta ancora: partita aperta

Fonti molto vicine al club francese sostengono che Ilic oggi abbia comunicato ai vertici del Marsiglia, per telefono, il suo sì, dopo che già ieri sera, dopo le 21, il suo storico agente serbo, Ivica Pavlovic aveva preannunciato alla dirigenza dell’Om il via libera del suo assistito. Addirittura, l’Om starebbe già cercando di organizzare per domani a Verona le visite mediche del 21enne nazionale serbo: sarebbe l’ultimo passaggio formale prima dell’annuncio ufficiale. Tuttavia il Verona per ora non conferma né smentisce. E altre fonti vicine al club gialloblù e al Torino sostengono al contrario che si sarebbe aperta una nuova trattativa tra Cairo, Vagnati e i vertici del Verona per arrivare a un’intesa finale, tale da far saltare in aria i piani del Marsiglia. Ilic, secondo alcuni, non avrebbe infatti ancora preso e comunicato ufficialmente la decisione finale.