Ufficiale, Djidji rinnova con il Torino fino al 2024

TORINO - "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji fino al 30 giugno 2024". Così, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il club granata ha annuncio il prolungamento del difensore ivoriano con cittadinanza francese. "Djidji, classe 1992, è arrivato al Toro nell’agosto 2018 dopo sei anni tra le fila del FC Nantes - si legge -. In quattro stagioni granata – intervallate dal prestito al Crotone nel 2020-21 - il difensore ha totalizzato 99 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche un gol. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Torino: riparte la campagna abbonamenti

Djidji rinnova con il Torino: i numeri della sua stagione

Per omaggiare il calciatore il Torino ha anche pubblicato sui propri social un video con le sue giocate migliori. In questa stagione ha totalizzato 36 presenze totali tra campionato (34) e Coppa Italia (2) trovando anche la sua prima rete da quando veste la casacca granata, quella messa a segno il 30 ottobre 2022 nella vittoria interna per 2-1 contro il Milan. La sua avventura sotto la Mola continua.

Acuna-Torino, si tratta: giorni decisivi per il colpo grosso sulla fascia