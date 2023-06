Acuna, il triennale del Torino è pronto: strategia Vagnati

TORINO - Rimane l’ultima volontà di Acuna, la variabile dirimente per far sì che il Toro possa dare l’assalto al forte ed esperto esterno sinistro del Siviglia. Rispetto alle perplessità iniziali l’argentino ha manifestato un’apertura, che però ancora non equivale al sì definitivo. Che Juric dal lato tecnico e Vagnati da quello dirigenziale sperano di ottenere anche considerati i parametri dell’operazione. Il cartellino non costerebbe uno sproposito, visto che Acuna andrà in scadenza con gli andalusi nel 2025 e in considerazione dei 31 anni segnati sulla carta d’identità del giocatore. Il quale sulla bilancia mette due aspetti: la voglia di giocare in Italia, che si porta dietro il concreto interesse del Torino (ma occhio al possibile interesse della Lazio; la Juve, invece, ha prenotato Parisi dall’Empoli), ma pure la mancata qualificazione dei granata alle Coppe europee. Se si “accontenterà” di un’ultima annata nella quale ha vinto il Mondiale, disputando pure la finale da subentrato e l’Europa League con il Siviglia venendo inserito nella miglior squadra stagionale della competizione, allora il Toro vedrà impennarsi le possibilità di mettere le mani sul sudamericano. Alla società che ha sconfitto la Roma nella seconda coppa continentale per club più importante dopo la Champions andrebbero circa 7 milioni per il cartellino, ad Acuna un contratto triennale con stipendio attorno ai 2 milioni netti a stagione.