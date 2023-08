Praet può diventare il colpo dell’ultimo minuto del Toro: tutti i dettagli

TORINO - Tra entrate e uscite il mercato del Toro è sempre in fermento . Resta vivo l’interessamento per l’atalantino Soppy nonostante la cessione di Singo al Monaco e quindi l’impossibilità di fare lo scambio con l’Atalanta: il giocatore interessa perché sa giocare in tutte e due le fasce. Davide Vagnati, inoltre, non ha mai perso di vista Doig per il quale si è mosso anche il Sassuolo che però sta chiudendo con il Feyenoord per Pedersen, altro giocatore che è stato nel mirino dei granata.

Davide Vagnati, nelle settimane scorse, si è aperto molte strade, alcune tortuose e altre meno. Una di queste porta a Mazzocchi della Salernitana, ancora oggi nome da tenere in considerazione visto che ha le caratteristiche che si sposano con il gioco di Juric. L’obiettivo nuovo è Corrado della Ternana, ex Inter, 23 anni, giovane che comunque Marotta sta pensando di riprendersi. E tra gli obiettivi - ma in un altro reparto - non va trascurato Dennis Praet, trequartista del Leicester, vecchia conoscenza granata e pupillo di Juric. Il club inglese è retrocesso e il giocatore ha giocato pochissimo.

Come dicevamo prima nel mercato granata c’è posto, tanto posto, per le cessioni. Giocatori a cui bisogna trovare una sistemazione perché non rientrano più nei piani del tecnico croato. Linetty potrebbe entrare nel giro Barrow con il Bologna mentre per Vojvoda sono arrivate proposte d’acquisto dalla Russia: Lokomotiv e Spartak Mosca sono interessate ma si è fatta sotto anche l’Udinese. E in caso di cessione il kosovaro preferirebbe proprio i bianconeri friulani per poter continuare a giocare in Italia. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e per questo, come per Singo, Davide Vagnati è intenzionato a cederlo. Ci sono anche giovani che hanno bisogno di giocare con continuità e che in granata non hanno spazio. Il terzino Bayeye è vicinissimo alla Ternana: un anno di Serie B potrebbe servirgli per dimostrare quel valore che in granata ha dimostrato soltanto a Milano in Coppa Italia quando ha servito l’assist ad Adopo certifi cando la vittoria del Toro sul Milan. E poi c’è da sistemare Ilkhan, il giovanissimo turco. Per lui è arrivata una richiesta della Cremonese. Prestito secco senza nessun diritto di riscatto. Il Toro crede ancora nelle sue qualità e prima di prendere una decisione vuole vederlo impiegato in un club con una certa continuità. E sempre per rimanere in tema “giovani” i granata hanno acquistato dalla Primavera del Monza il terzino sinistro francese Bianay Balcot. Andrà a rinforzare la squadra di Scurto.

