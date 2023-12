Toro-Ekkelenkamp, altre conferme: il retroscena Schuurs

Il Toro si guarda attorno. Davide Vagnati è molto vigile sul mercato. Del resto lo stesso presidente Urbano Cairo non ha chiuso la porta ad eventuali trattative. «Il mercato? Vedremo…», ha dichiarato l’altro giorno il presidente granata. Adesso si aspettano le ultime due partite prima di gennaio e poi si terrà un confronto tra Juric e la dirigenza, i cui contatti sono sempre più frequenti. La società, per rendere l’idea, non vuole farsi trovata impreparata nel caso arrivino proposte per i suoi big considerate irrinunciabili, magari dalla Premier . E poi c’è da analizzare con molta attenzione la posizione di Radonjic . Insomma, occhi aperti.

Buongiorno, il Chelsea e Caceres

Da Londra, per esempio, parlano dell’interesse del Chelsea per Buongiorno. Il difensore granata, dopo aver rifiutato l’Atalanta quest’estate, si comporterebbe allo stesso modo se un giorno si facesse avanti una big d’Europa che gli garantisse un contratto milionario? E il Toro, a maggior ragione dopo i fatti di agosto, come si comporterebbe? Anche per questo Davide Vagnati ha messo nel mirino il difensore Sebastian Caceres, 24 anni, difensore dell’America (club messicano) e titolare della nazionale uruguaiana, il cui contratto scadrà nel dicembre del 2024: i granata lo stanno monitorando da diverse stagioni e considerando la sua situazione contrattuale potrebbero tentare l’affondo (si ricordi che Rodriguez e Djidji sono in scadenza e che Schuurs tornerà solo nel prossimo campionato). L’impressione netta, comunque, è che Buongiorno resterà almeno fino al termine della stagione.