Il Maiorca su Radonjic, lui apre alla Liga: il punto della trattativa col Toro

TORINO - Lo scrivevamo su queste pagine negli scorsi giorni: il mercato in entrata del Torino è bloccato da Nemanja Radonjic . Le eventuali entrate dipendono dalle uscite e finché non ci sarà una cessione che porterà soldi freschi nelle casse societarie, difficilmente arriverà qualcuno. È per questo motivo che Davide Vagnati da tempo sta lavorando per cercare una nuova sistemazione al trequartista: ora la svolta potrebbe arrivare dalla Spagna, per la precisione del Maiorca . Il club delle Baleari si è mosso per arrivare al numero 10 granata e ha trovato un’apertura da parte del calciatore, che si è detto interessato al possibile trasferimento nel campionato spagnolo.

Radonjic, cosa manca alla fumata bianca

D’altronde Radonjic nel corso della sua carriera non ha mai avuto paura a cambiare nazione e campionato, ha giocato in Serbia, Francia, Germania e Portogallo, oltre che ovviamente in Italia, al momento nel suo curriculum manca proprio un’esperienza nella Liga. Al Maiorca il trequartista ritroverebbe inoltre anche Predrag Rajkovic, suo compagno in nazionale (il portiere è la riserva di Vanja Milinkovic-Savic nella Serbia). Ma per arrivare a una fumata bianca c’è ancora da trattare, perché va trovato un accordo tra le due società: il Maiorca non è ancora arrivato a offrire quei 3 milioni che chiede il Torino (che ne avrebbe incassati 3,5 dal San José, ma il fantasista ha rifiutato la destinazione americana). Le parti si parleranno e si aggiorneranno anche nei prossimi giorni, mentre sullo sfondo resta l’ipotesi Monza. Radonjic non è l’unico elemento del reparto offensivo in uscita: ieri vi abbiamo raccontato dell’accelerata della Cremonese per Demba Seck, le parti si stanno aggiornando per definire tutti i dettagli dell’accordo e il senegalese si trasferirà poi in prestito alla formazione grigiorossa, dove cercherà di dare il proprio contributo nella corsa alla promozione.