Mercato Torino, la sorpresa: Vagnati tratta Köhn ma deve partire Soppy

La trattativa e l'alternativa Cuiabano

Parlano per lui in questa stagione già soltanto i 3 gol e i 4 assist in 19 presenze, e di concerto la situazione contrattuale ballerina. La scadenza del legame con l’Hannover è fissata per il giugno 2025, il ragazzo vuole compiere un salto di qualità, le possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto sono alte. Di qui lo scatto in avanti del club granata, alle prese però con un problema: Vagnati deve riuscire a dare via Soppy, altrimenti non potrà ingaggiare un nuovo terzino. E per adesso mancano offerte concrete (l’esterno è di proprietà dell’Atalanta). Si vedrà in questi ultimi giorni di mercato. Un’alternativa a Köhn è Cuiabano del Gremio, di cui si scriveva di nuovo nei giorni scorsi (offerti 1,2 milioni, ma il club brasiliano ne chiede 2,5).