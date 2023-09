Pereyra, fatta per il ritorno all'Udinese: qualità e corsa per Sottil

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, prima di mettere nero su bianco. Il giocatore si allenerà con il resto della squadra martedì 12 settembre. Con i friulani ha collezionato 200 presenze tra tutte le competizioni con 22 gol e 33 assist totali, numeri che serviranno al club per invertire la rotta dopo un titubante inizio stagione.

Udinese-Pereyra, fatta per il ritorno

Lo scorso anno il Tucu si è dimostrato molto utile e duttile nello scacchiere di Sottil. L'allenatore lo ha schierato sia come mezz'ala nel suo ruolo naturale, ma anche da quinto di centrocampo, con competenze di accentrarsi grazie anche alle sovrapposizioni di Becao. La squadra è leggermente cambiata e ora sembra praticare un calcio diverso. Le partenze sono state molte e la qualità di Pereyra sarà linfa vitale per dare un po' di respiro alla manovra affannata dell'Udinese. Un ritorno gradito anche per i fantallenatori, che potranno prenderlo al mercato di riparazione o all'asta, qualora non l'avessero ancora fatta. Molta curiosità in attesa del ruolo Mantra, che potrebbe garantire molta più copertura del passato.