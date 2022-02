Villarreal-Juve, Bonucci: "Sfide complicate. Vlahovic-Ronaldo imparagonabili"

Sale l'attesa per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juve. I bianconeri fanno visita al Sottomarino Giallo all'Estadio de la Ceramica, mentre il prossimo 16 marzo saranno gli spagnoli a volare in Italia per la gara di ritorno che decreterà chi avrà avuto la meglio nel doppio confronto. La squdra di Emery ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League e nei gironi ha estromesso dalla competizione l'Atalanta nella partita da dentro-fuori al Gewiss Stadium, dimostrando così tutta la propria forza. Sulla bontà dell'avversario non ha dubbi Leonardo Bonucci che, parlando al quotidiano spagnolo El Pais, ha commentato: "Saranno due partite molto complicate. Il Villarreal è una squadra che sa giocare, che ha esperienza. Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude".