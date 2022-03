Psg, Messi si arrabbia con Verratti: cosa è successo

MADRID (SPAGNA) - Ennesima débâcle in Champions League per il Psg. La formazione francese è infatti stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid perdendo 3-1 la sfida di ritorno dopo la vittoria per 1-0 al Parco dei Principi. Mbappé, dopo la rete dell'andata, ha aperto le marcature anche al Santiago Bernabeu, facendo calare il gelo in quello che potrebbe essere il suo nuovo stadio. Sul finale della prima frazione di gioco, nel secondo minuto di recupero, si è verificato un episodio rimasto sottotraccia al termine della gara.

Messi furioso con Verratti

Messi, infatti, se l'è presa con Verratti, reo di non avergli fornito un assist in piena area di rigore. L'ex centrocampista del Pescara, infatti, anziché servire la Pulce ha crossato in mezzo, con l'azione che si è conclusa con un debole colpo di testa di Mbappé finito tra le braccia di Courtois. Dalle immagini si vede l'argentino che indica il terreno di gioco e inveisce nei confronti del compagno. Un'arrabbiatura che, però, è durata pochi secondi. Al duplice fischio, infatti, si vede Messi che si avvicina a Verratti e gli mette la mano sulla spalla per abbracciarlo mentre il compagno spiega quanto accaduto poco prima. I due non sanno ancora che una tripletta di Benzema nella ripresa cambierà le sorti del match e della qualificazione.

