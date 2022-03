Juve-Villarreal, Chiesa carica compagni e tifosi: "Fino alla fine"

TORINO - Non sarà della partita per l'infortunio al ginocchio che lo terrà ai box fino al termine della stagione, eppure Federico Chiesa è carichissimo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juve e Villarreal in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono chiamati a conquistare il pass per i quarti dopo la doppia delusione nella prima fase a eliminazione diretta nel 2020 contro il Lione e la scorsa stagione contro il Porto. L'esterno ex Fiorentina, tornato a camminare dopo l'operazione alla quale si è dovuto sottoporre dopo l'infortunio rimediato nel match dell'Olimpico contro la Roma del 9 gennaio, ha lanciato un videomessaggio sui canali social della società per caricare i propri compagni e i tifosi in vista dell'importantissima gara contro il Sottomarino Giallo: "Ragazzi, manca poco a una grandissima partita di Champions. Siamo tutti con voi, io pure: Here we are. Andiamo. Fino alla fine!". Chiesa oggi sarà il primo tifoso. La Juve ha bisogno di lui anche lontano dal campo.