Benfica-Juventus, Allegri: "Qui per vincere, ma non dipende solo da noi"

LISBONA (PORTOGALLO) - Per la Juventus è una sfida da dentro o fuori quella in programma martedì alle 21 al Da Luz contro il Benfica . I bianconeri, a quota 3 in classifica, hanno bisogno della vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League . La Vecchia Signora, che ha gli stessi punti del Maccabi Haifa, insegue infatti i lusitani e il Psg, al comando con 8 punti a testa. In terra portoghese, dunque, c'è solo un risultato da conquistare: la vittoria. Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha presentato così il match contro la squadra di Schmidt .

Che gara si attende?

"Abbiamo solo un risultato ma non siamo nè fuori dalla Champions nè in Europa League. Abbiamo queste due partite per fare dei punti per passare. Poi non dipende da noi: il Benfica è artefice del suo destino, anche se perdesse domani. Non ha ancora perso, quindi noi domani dobbiamo fare una partita come fatto per gran parte all’andata, allungando diciamo il minutaggio dell’intensità, della miglior fase difensiva. Hanno qualità, davanti al proprio pubblico hanno una spinta diversa. Domani è una partita particolare, dobbiamo essere bravi a stare dentro la partita in 120′, non avere fretta e migliorare la compattezza delle ultime 2 partite".

Che approccio avrete?

"All’andata fu particolare perché abbiamo avuto occasioni. Poi nel secondo tempo non abbiamo iniziato male. Per tenere aperta la porta dell’eventuale passaggio del turno dobbiamo assolutamente vincere, l’ideale sarebbe farlo con due gol di scarto. Ma sappiamo che è difficile".

Sarà 3-5-2?

"Diciamo che nelle ultime due partite, giocando con questo sistema di gioco, cercando di sfruttare le caratteristiche dei giocatori in questo momento a disposizione, cercheremo domani di proporlo in modo diverso. Loro hanno molti uomini dentro al campo. Dobbiamo fare una partita buono sotto l’aspetto difensivo e creare opportunità come all’andata, eliminando quegli errori fatti all’andata".

