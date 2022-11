Diretta Juventus-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita il Psg nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. I bianconeri sono ormai eliminati ma la sfida contro i francesi di Galtier è comunque importantissima dato che bisogna conquistare il pass per l'Europa League. La Vecchia Signora, che ha racimolato solo tre punti in cinque gare, è infatti appaiata in classifica con gli israeliani del Maccabi Haifa. I transalpini, invece, si giocano il primo posto nel girone con il Benfica, con entrambe le formazioni a quota 11. Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza della partita, facendo anche un punto sui tanti infortuni anche in vista del big match di campionato contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium.