Osimhen-Di Lorenzo, il Napoli splende pure in Champions: 2-0 all'Eintracht

FRANCOFORTE (Germania) - È sempre il solito Napoli, anche in Champions League. La squadra di Spalletti domina in casa dell'Eintracht Francoforte, vince 2-0 e mette un piede nei quarti di finale della competizione. Sempre in pieno controllo della partita, gli azzurri hanno una super occasione per passare in vantaggio al 36', con un calcio di rigore conquistato da Osimhen (fallo di Buta) subito dopo un palo colpito da Lozano. Dagli undici metri però Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Trapp, bravo ad allungarsi alla sua destra.